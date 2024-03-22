Вестник Кавказа

Сочинские пляжи станут безопаснее

Сочинские пляжи станут безопаснее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К новому сезону власти курорта обновят пляжную инфраструктуру и повысят их безопасность. На всех пляжах будут дежурить спасатели, медики и охрана. Потратить на обновление пляжей планируется 300 млн рублей.

Пляжи Сочи к открытию купального сезону обзаведутся новой инфраструктурой и станут безопаснее. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал мэр курорта Алексей Копайгородский.

"Акцент — на удобстве людей и обеспечении безопасности. Везде обязательно будут дежурить матросы-спасатели, медики и сотрудники охранных предприятий, устанавливаем и дополнительно камеры городской системы видеонаблюдения"

– Алексей Копайгородский

Кроме этого, на пляжах появятся новые зоны для занятий спортом, площадки для детей и летние кинотеатры.

На этот проект власти города намерены потратить около 300 млн рублей.

Глава города отметил, что первые пляжи заработают к началу мая.

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