Сочинские пляжи станут безопаснее

К новому сезону власти курорта обновят пляжную инфраструктуру и повысят их безопасность. На всех пляжах будут дежурить спасатели, медики и охрана. Потратить на обновление пляжей планируется 300 млн рублей.

Пляжи Сочи к открытию купального сезону обзаведутся новой инфраструктурой и станут безопаснее. Информацию об этом в своем telegram-канале опубликовал мэр курорта Алексей Копайгородский.

"Акцент — на удобстве людей и обеспечении безопасности. Везде обязательно будут дежурить матросы-спасатели, медики и сотрудники охранных предприятий, устанавливаем и дополнительно камеры городской системы видеонаблюдения"

– Алексей Копайгородский

Кроме этого, на пляжах появятся новые зоны для занятий спортом, площадки для детей и летние кинотеатры.

На этот проект власти города намерены потратить около 300 млн рублей.

Глава города отметил, что первые пляжи заработают к началу мая.