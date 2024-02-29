Сочи и еще 10 городов, где россияне проведут майские праздники

Среди самых популярных городов на майские праздники традиционно оказались Сочи и Петербург. Куда еще поедут на короткий отдых россияне и где можно отдохнуть на майские недорого?

Самые популярные города России для поездки на майские праздники назвали аналитики проекта "Яндекс. Путешествия".

Особой любовью россиян пользуется Санкт-Петербург, это крайне популярное направление на начало мая. В среднем ночь в городе обойдется туристу в праздники в 6,7 тыс рублей. Следом идет черноморский Сочи - 8,6 тыс рублей, во сколько же обойдется проживание в востребованных Калининграде и Казани. Замыкает пятерку лучших городов для поездки на майские Москва, за сутки в столице в среднем придется отдать 16,3 тыс рублей.

Куда еще можно поехать на майские? Туристы выбирают Нижний Новгород, Кисловодск, Зеленоградск. Отель в этих локациях будет стоить 7,5-7,9 тыс рублей в сутки.

Также стало известно, где можно отдохнуть на майские праздники недорого в 2024 году. Среди интересных туристам городов наиболее доступные отели находятся в Волгограде и Ярославле, проживание в сутки будет стоить от 6 тыс рублей.

Список составлен на основе данных бронирования путешественниками гостиниц на период с 26 апреля по 12 мая.