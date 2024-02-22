Майский отдых в Анапе будет вполне доступным по цене

Неделя отдыха в Анапе на двоих на майские праздники в комфортном современном отеле "все включено" обойдется лишь в 35 тысяч рублей – пока на путевки действуют значительные скидки, однако к лету цены поднимутся.

Путевка в один из самых востребованных черноморских курортов – кубанскую Анапу – в отель 3*, работающий по системе "все включено", на майские праздники обойдется отдыхающим всего в 35 тыс рублей на двоих за неделю, пока на них действуют 30% скидки, сообщает пресс-служба АТОР.

Но если вы решили воспользоваться такой возможностью, стоит поторопиться - объемы бронирований уже выросли на 40% по сравнению с прошлым 2023 годом, а июль и август, несмотря на отсутствие скидок, почти весь закрыт. Большой спрос у туристов и на бархатный сезон.

Отели стандарта 4*, естественно, дороже – там неделя на двоих на майские праздники будет стоить 45-60 тыс рублей, сервис класса люкс на тот же срок в отеле 5* впишется в сумму от 80 тыс, при этом нужно не забывать транспортные расходы – добираться вам придется за свой счет.

А уже через месяц, со стартом купального сезона, цены поползут вверх - во второй половине июня за шесть ночей "трешка" со "все включено" будет стоить не менее 50 тыс рублей на двоих, "четверка" обойдется в 65-85 тыс, а "пятерка" - от 140 тыс рублей. И все это – опять же без учета железнодорожных или авиабилетов, напомнили в АТОР.