Сколько стоит недельный тур в Дагестан на двоих?

Туристы потратят 50 тысяч рублей за недельный отдых в Дагестане. Цена актуальна на конец июня 2024 года. Летний сезон в Дагестане более сокращенный, чем в Краснодарском крае.

Неделя отдыха на двоих в Дагестане обойдется путешественникам в 50 тыс рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Стоимость туров актуальна на конец июня 2024. По данным АТОР, за самый дешевый тур придется потратить около 17 тыс рублей. Отдых первого класса будет стоить 80 тыс рублей.

Эксперты напомнили, что в Дагестане летний сезон короче, чем в Краснодарском крае. Так, в Дербенте и Махачкале он длится с июня до начала сентября.

Поскольку Дагестан не обладает большими гостиничными комплексами, то большинство номеров в прибрежных отелях на лето будут раскуплены.