Какие места нужно посетить в Дагестане? Рекомендации от Меликова

Руководитель Дагестана в ходе пресс-конференции назвал места, которые следует посетить туристам. Туда вошли Дербент, Сулакский каньон, Гамсутль и т.д.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время пресс-конференции назвал достопримечательности республики, которые следует посетить путешественникам.
Руководитель региона рекомендовал туристам побывать в Дербенте, на Салтинском водопаде, Сулакском каньоне и Чиркейском водохранилище.
Кроме того, он посоветовал приехать в высокогорные аулы Гуниб и Гамсутль, а также пройтись по Бархану Сарыкум.