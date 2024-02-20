Вестник Кавказа

Какие места нужно посетить в Дагестане? Рекомендации от Меликова

Какие места нужно посетить в Дагестане? Рекомендации от Меликова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель Дагестана в ходе пресс-конференции назвал места, которые следует посетить туристам. Туда вошли Дербент, Сулакский каньон, Гамсутль и т.д.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов во время пресс-конференции назвал достопримечательности республики, которые следует посетить путешественникам.

Руководитель региона рекомендовал туристам побывать в Дербенте, на Салтинском водопаде, Сулакском каньоне и Чиркейском водохранилище.

Кроме того, он посоветовал приехать в высокогорные аулы Гуниб и Гамсутль, а также пройтись по Бархану Сарыкум.

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