Сергей Меликов: у Дагестана хорошие отношения с Азербайджаном 

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал "Вестнику Кавказа" о современном сотрудничестве российской республики с соседним Азербайджаном.

Дагестан продолжит планомерно совершенствовать транспортную инфраструктуру на границе с Азербайджаном для обеспечения растущих запросов на трансграничные грузоперевозки в направлении "Север-Юг". Об этом, а также о других аспектах межрегионального сотрудничества с Азербайджаном в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.



"Мы планируем вместе с азербайджанской стороной продолжать реконструкцию и ввод в эксплуатацию пограничных пунктов пропуска. У нас их четыре, включая один железнодорожный, который будет способствовать организации грузоперевозок не только с территории Азербайджана, но и с территории других государств-участников транспортно-логистического коридора "Север-Юг", а это и Иран, и Турция, и, возможно, иные государства, заинтересованные в экономических отношениях с использованием этого транспортного коридора", - сообщил он.



В сельском хозяйстве, несмотря на конкуренцию по одним и тем видам продовольствия, дагестанские и азербайджанские аграрии находят возможности для сотрудничества. "Например, у нас в южных районах Дагестана производятся и могут производиться по климатическим условиям те ж продукты, что и в Азербайджане. Тем не менее, существуют определенные отношения, которые позволяют и осуществлять транзит азербайджанской продукции на территорию РФ через Дагестан, и нам свою продукцию поставлять в Азербайджан, когда наши партнеры в этом заинтересованы. То есть связи в сфере агропромышленного комплекса существуют", - констатировал Сергей Меликов.



"Наши контакты в сельском хозяйстве, может быть, не столь динамичные, как хотелось бы, но связано это только с тем, что и Дагестан, особенно южный, и Азербайджан самодостаточны в производстве и реализации своей сельскохозяйственной продукции. В том, что касается транзита, перевозок азербайджанских товаров через Дагестан в другие регионы, работа ведется", - добавил глава Дагестана.



Также он обратил внимание на уровень культурных связей между Дагестаном и Азербайджаном. "Я один пример приведу. Прошлый год был ознаменован столетием со дня рождения Расула Гамзатова – и очень широко праздничные мероприятия были проведены в Азербайджане. У нас в Дагестане тоже проводятся мероприятия, которые пропагандируют азербайджанскую культуру. По-другому мы не можем, потому что азербайджанцы являются одной из титульных наций, присутствующих по конституционному праву в Республике Дагестан", - подчеркнул Сергей Меликов.



"У нас очень хорошо работает в городе Дербенте филиал Азербайджанского государственного университета, где проходят обучение и наши земляки, дагестанцы, и представители других регионов РФ, прежде всего Северного Кавказа, и азербайджанские студенты. Это безусловно способствует укреплению и культурных, и иных связей, которые в студенческой среде закрепляются так прочно, как нигде в других сферах не может произойти. В целом, у нас очень хорошие отношения с Азербайджаном на правительственном уровне, на уровне межпарламентского сотрудничества, и на других тоже", - заключил глава Дагестана.