Сергей Меликов поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Глава Дагестана поздравил президента Азербайджана с днем рождения. Он отметил, что политика Ильхама Алиева позволило Азербайджану добиться значительных успехов и закрепить позиции на мировой арене.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов направил Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму по случаю дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

"События утверждают каждого человека – эти слова великого поэта Расула Гамзатова в полной мере описывают Вашу судьбу, избранный жизненный путь служения Родине. Возглавив Азербайджан более 20 лет назад, Вы стали истинным лидером народа, достойно продолжающим дело жизни Вашего отца – выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева"

- Сергей Меликов

Он отметил, что благодаря взвешенной и дальновидной политике Ильхама Алиева Азербайджан добился больших успехов во всех сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, а также укрепил свои позиции на мировой арене.

Меликов подчеркнул, что Дагестан дорожит традициями добрососедства и дружбы. Он выразил надежду, что общие усилия поспособствуют дальнейшему расширению диалога и взаимного уважения между народами Дагестана и Азербайджана.

В заключение глава Дагестана пожелал президенту крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всего самого доброго в Новом году.