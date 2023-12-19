Лидеры стран Центральной Азии поздравили Ильхама Алиева

Президенты стран Центральной Азии направили поздравительные телеграммы Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения руководителя Азербайджана.

Президенты страны Центральной Азии поздравили руководителя Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения, письма опубликованы на сайте главы государства.

Таджикский лидер Эмомали Рахмон в своем поздравлении отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенно двигается вперед по пути социально-экономического развития, играя весомую роль в региональных и мировых делах.

Он также выразил уверенность, что Азербайджан достигнет новых высот в построении сильного и процветающего государства. Кроме того, Рахмон поздравил Алиева и всех жителей Азербайджана с наступающим Новым годом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что стратегическое видение и плодотворные реформы Ильхама Алиева укрепили авторитет и стабильность Азербайджана на мировой арене.

Поздравляя азербайджанского президента, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал Ильхама Алиева выдающимся государственным и политическим деятелем современности и мудрым руководителем Азербайджана. Он добавил, что благодаря твердой воле азербайджанского лидера восстановление территориальной целостности страны и установление исторической справедливости стали реальностью.

Мирзиеев выразил уверенность, что совместные усилия помогут Баку и Ташкенту эффективно развивать стратегическое партнерство на благо народов двух стран.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем обращении заявил, что сегодня Азербайджан уверенно движется по пути всестороннего развития и укрепляет свой авторитет в международных делах.

Он также рассчитывает на углубление и развитие отношений Азербайджана и Туркменистана, которые будут приносить пользу народам двух стран.