Ильхам и Мехрибан Алиевы побывали в Ходжавенде и Ходжалы

Президент Азербайджана и первая леди страны посетили Ходжавендский и Ходжалинский районы. Они побывали в населенных пунктах, а также осмотрели исторические памятники.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева посетили Ходжавендский и Ходжалинский районы, сообщает пресс-служба главы государства.

Они побывали в поселке Гырмызы Базар, который является одним из двух населенных пунктов Ходжавендского района и имеет очень выгодное стратегическое положение. Он находится на пересечении важных дорог, а также богато природными ресурсами, лесами и запасами воды.

Ильхам и Мехрибан Алиевы осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в населенном пункте Ших Дурсун. Само село было освобождено от оккупантов в ходе сентябрьских антитеррористических мероприятий.

Далее первые лица страны осмотрели территорию села Шушакенд в Ходжалинском районе Азербайджана. Сам населенный пункт обладает сельскохозяйственным и туристическим потенциалом.