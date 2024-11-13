На COP29 обсудили управление трансграничными водами

В Баку в рамках COP29 провели мероприятие, посвященное управлению трансграничными водами. Азербайджан - единственная в регионе страна, присоединившаяся к Водной конвенции ООН, вопрос трансграничных вод - стратегический приоритет Азербайджана.

Мероприятие на тему "Роль управления трансграничными водными ресурсами с учетом климата в обеспечении прогресса Объединенных Арабских Эмиратов в рамках глобальной устойчивости к изменению климата" состоялось в азербайджанской столице сегодня в рамках COP29.

Проблема водных ресурсов - одна из самых обсуждаемых сегодня в мире, отметил в своем выступлении заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

"Рост населения, урбанизация, неэффективное водопользование и загрязнение усугубляют нехватку воды. Азербайджан как страна с ограниченными природными водными ресурсами считает приоритетным их устойчивое использование"

– Керимов

Он напомнил, что Азербайджан предпринял следующие важные шаги: была создана Комиссия по эффективному использованию водных ресурсов, учреждено Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов, принята "Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов".

"В будущем мы стремимся преодолеть вызовы за счет повторного использования воды, внедрения зеленых технологий и регионального сотрудничества... Это сотрудничество является основой не только для обеспечения устойчивого использования водных ресурсов, но и для разработки совместных решений по борьбе с последствиями изменения климата"

– замминистра

В мире около 60% водоемов пересекают границы двух или более стран, необходимо внедрять сотрудничество между государствами и организациями в глобальном масштабе. "Конвенция Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятая в 1992 году, создала важную международно правовую основу для обеспечения устойчивого и эффективного управления трансграничными водными ресурсами", - отметил он.

Азербайджан расположен в низовьях крупных трансграничных водоемов, таких как реки Хакаричай, Баргушадчай, Охчучай, Кура и Араз, и воды этих рек впадают в Каспийское море, играя важную роль в социально-экономическом развитии стран региона. Вопрос трансграничных вод является одним из стратегических приоритетов для республики.

"На протяжении многих лет река Охчучай подвергалась серьезному загрязнению на территории Армении, что представляет серьезную угрозу экосистеме и водной безопасности всего региона"

– замминистра

Было отмечено, что в Баку придают большое значение совместной деятельности в области управления трансграничными водными ресурсами, основанной на принципах международного права. С 2000 года Азербайджан является членом Водной конвенции ООН, но соседние страны не присоединились к конвенции, что делает невозможным трансграничное сотрудничество и ограничивает возможности устойчивого управления водными ресурсами.

"В условиях, когда около 70% водных ресурсов Азербайджана формируется из трансграничных рек, возможности сотрудничества, предоставляемые международным правом, очень важны. За справедливое и устойчивое управление трансграничными водами отвечает не только одна страна, но и весь регион. Чтобы добиться этого, мы должны активизировать наши совместные усилия"

– Керимов