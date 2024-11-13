Вестник Кавказа

Комментарий в Telegram довел дагестанца до суда

Комментарий в Telegram довел дагестанца до суда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Дагестана осудили за экстремистский комментарий. Он призывал к насилию против евреев. Его приговорили к условному сроку.

Жителю Дагестана вынесли приговор за экстремистский комментарий в мессенджере Telegram, пишет пресс-служба Новолакского районного суда.

Мужчина призывал к насилию и угрозам против евреев. Против него было заведено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму").

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 2,5 годам условно.

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