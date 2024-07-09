Девятый суд о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

На Ставрополье сегодня стартовал очередной суд по делу о беспорядках в дагестанской столице. Они произошли в аэропорту города прошлой осенью.

Советский районный суд Ставропольского края начал рассмотрение еще одного уголовного дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

На этот раз фигурантами дела стали пятеро жителей Дагестана.

"На скамье подсудимых Зайналабид Чериев, Ислам Умаров, Абдуламид Магомедов, Ибрагим Шахманов и Юсуп Рабаданов"

– пресс-служба ведомства

Они обвиняются в участии в массовых беспорядках, вооруженному сопротивлению представителю властей и нарушений требований в области транспортной безопасности.