Вестник Кавказа

Девятый суд о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье

Девятый суд о беспорядках в аэропорту Махачкалы стартовал на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье сегодня стартовал очередной суд по делу о беспорядках в дагестанской столице. Они произошли в аэропорту города прошлой осенью.

Советский районный суд Ставропольского края начал рассмотрение еще одного уголовного дела о беспорядках в махачкалинском аэропорту. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

На этот раз фигурантами дела стали пятеро жителей Дагестана.

"На скамье подсудимых Зайналабид Чериев, Ислам Умаров, Абдуламид Магомедов, Ибрагим Шахманов и Юсуп Рабаданов"

– пресс-служба ведомства

Они обвиняются в участии в массовых беспорядках, вооруженному сопротивлению представителю властей и нарушений требований в области транспортной безопасности.

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