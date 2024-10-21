Китай нарастил импорт российского урана

Китай с начала года увеличил закупки урана из России. Страна может стать главным импортером в 2024 году при сохранении динамики.

С начала 2024 года Китай нарастил закупки российского урана, импорт увеличился в три раза.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни, КНР импортировал из России обогащенного урана почти на $850 млн – в 3,2 раза больше прошлогодних показателей.

Стоит отметить, что в октябре его поставки по сравнению с сентябрем увеличились в двое – до $216 млн.

Подчеркивается, что главным поставщиком урана в Китай в текущем году является России. При сохранении динамики Пекин станет главным его закупщиком по итогам 2024 года.