Казахстан и Китай строят новый контейнерный хаб в Актау

Возведение контейнерного хаба уже стартовало в Мангистауской области, на каспийском побережье, рассказали в Минтрансе Казахстана.
Предполагается, что благодаря новому объекту пропускная способность порта Актау вырастет до 240 тыс двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) ежегодно.
Строительство занимаются китайская компания "Порт Ляньюньган" и Актауский морской торговый порт.
В транспортном ведомстве РК подчеркнули, что строительство хаба увеличит авторитет Казахстана в рамках международной логистической системы. Кроме того, вырастет потенциал транспортно-логистической сферы страны.
"Реализация хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайжан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу"
– Минтранс Казахстана
На данный момент, добавили в министерстве, на месте будущего хаба ведутся земельные работы. Их ведут свыше 20 единиц спецтехники.
Напомним, во вторник представители Азербайджана, Казахстана и Китая подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое построит интермодальный терминал в Бакинском морпорту. Церемония подписания состоялась в рамках климатической конференции COP29. Терминал будет действовать в поселке Алят на берегу Каспийского моря.