Вестник Кавказа

Казахстан и Китай строят новый контейнерный хаб в Актау

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реализация масштабного инфраструктурного проекта стартовала на берегу Каспийского моря – в районе Актау скоро появится крупный контейнерный хаб, который будут строить совместно Казахстан и Китай.

Возведение контейнерного хаба уже стартовало в Мангистауской области, на каспийском побережье, рассказали в Минтрансе Казахстана.

Предполагается, что благодаря новому объекту пропускная способность порта Актау вырастет до 240 тыс двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) ежегодно.

Строительство занимаются китайская компания "Порт Ляньюньган" и Актауский морской торговый порт.

В транспортном ведомстве РК подчеркнули, что строительство хаба увеличит авторитет Казахстана в рамках международной логистической системы. Кроме того, вырастет потенциал транспортно-логистической сферы страны.

"Реализация хаба позволит увеличить транспортировку контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайжан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов, следующих из Китая в Европу"

– Минтранс Казахстана

На данный момент, добавили в министерстве, на месте будущего хаба ведутся земельные работы. Их ведут свыше 20 единиц спецтехники.

Напомним, во вторник представители Азербайджана, Казахстана и Китая подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое построит интермодальный терминал в Бакинском морпорту. Церемония подписания состоялась в рамках климатической конференции COP29. Терминал будет действовать в поселке Алят на берегу Каспийского моря.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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