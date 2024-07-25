Казахстанский порт Курык сможет принимать большие контейнеровозы

Власти Казахстана начали углублять дно порта Курык на восточном побережье Каспийского моря – планируется, что в скором времени он сможет принимать огромные контейнеровозы, которые будут задействованы для работы Срединного коридора.

Казахстан начал дноуглубительные работы в порту Курык для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Срединного коридора), сообщило министерство транспорта страны.

"Работы являются частью комплексных мер принимаемых в рамках развития Срединного коридора и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте"

- Минтранс Казахстана

Работы выполняет крупная европейская компания Jan de Nul, которая согласно контракту сдаст их "под ключ", а затем займется углублением дна порта Актау, передает Trend

Углубление дна казахстанских портов позволит им не только принимать суда-контейнеровозы большей грузоподъемности, но и нарастить терминальные мощности гаваней.

Напомним, на сегодняшний день порт Курык способен пропускать в год до 6 млн т грузов по своим железнодорожным и автомобильным терминалам.