Вестник Кавказа

Казахстан завершает капремонт дороги к порту Курык

Казахстан завершает капремонт дороги к порту Курык
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре в Казахстане полноценно заработает транспортная артерия, соединяющая Срединный коридор и порт Курык – дорожные службы страны завершают ее капитальный ремонт.

Капитальный ремонт автомагистрали в Мангистауской области Казахстана, связывающей село Жетыбай и порт Курык, находится на финальной стадии, дорога длиной в 64 километра заработает в ближайшее время, сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"Дорога нуждалась в реконструкции почти полвека. Практически завершаем капитальный ремонт. Применяемые дорожно-строительных материалы отечественного производства. После сдачи обьекта в эксплуатацию время выхода на основной коридор ТМТМ по территории нашей страны сократится еще на два часа"

- глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев

Важность проекта переоценить трудно – дорога, ведущая в морской порт Курык, обеспечивает выход на важный транспортный коридор – Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), что позволит после завершения ремонта перенаправить весь транзитный поток напрямую на порт Курык без заезда в Актау, как было раньше, передает Trend.

После ремонта значительно вырастет пропускная способность трассы, она станет намного безопаснее для большегрузов.

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