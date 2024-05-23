Казахстан и Китай упростили условия грузоперевозок

Грузовые автомобильные перевозки между Казахстаном и Китаем стали проще – это позволит нарастить их объемы по набирающему популярность Транскаспийскому международному транспортному маршруту, известному как Срединный коридор.

Казахстан и Китай увеличит объемы автоперевозок грузов между двумя странами – такое решение сегодня приняли депутаты казахстанского парламента.

"Соглашение позволит казахстанским автотранспортным средствам проезжать вглубь территории Китая, в том числе в морские порты на юго-востоке страны. Аналогичные условия будут действовать для китайских перевозчиков на территории Казахстана. Кроме того, соглашение позволит регулировать перевозку грузов между Казахстаном и Китаем и транзит через их территории в третьи страны"

- глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев

Такое решение позволит сократить расходы и время на доставку товаров и позволит удешевить их логистику, заверил Карабаев, передает Sputnik Казахстан.

К тому же это будет способствовать росту объема экспорта казахстанских товаров в Китай, который в минувшем 2023 году вырос на 661% - с 44,4 тыс до 338 тыс т.

Казахстанские депутаты также ратифицировали соглашение с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора), популярность которого неуклонно растет – рост перевозок по нему в минувшем 2023 году составил 65%, 2,7 млн т, а только за первые четыре месяца нынешнего года по Срединному коридору перевезли 1,4 млн т грузов.