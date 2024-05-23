Вестник Кавказа

Азербайджан расширил логистические возможности Срединного коридора

Азербайджан расширил логистические возможности Срединного коридора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан модернизировал и ввел в работу железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, это открывает новые возможности для перевозок в рамках Срединного коридора, отметили в Азербайджанских железных дорогах.

Грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) или Срединному коридору могут быть увеличены благодаря работе Азербайджана по модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

БТК, запущенная АЖД после модернизации 20 мая, является частью Срединного коридора и с начала перевозки по линии из Баку в Карс направлено уже 632 т грузов.

"Произошло существенное расширение логистических возможностей Среднего коридора, обеспечивается более быстрая и эффективная доставка грузов по маршруту Восток-Запад. Это достижение позволяет позиционировать Азербайджан как важный логистический узел, и также повышает конкурентоспособность и надежность Среднего коридора"

– АЖД

Транскаспийский маршрут развивается с 2014 года, с каждым годом его актуальность растет. В прошлом году по нему было транспортировано около 2,7 млн т грузов, в этом году грузоперевозки превысят 4 млн т.

"Подписанные на прошлой неделе в Китае соглашения еще больше повысят преимущества Среднего коридора, делая доставку грузов по маршруту Восток-Запад втрое быстрее"

– АЖД

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