Турция встретила первый поезд из Азербайджана по обновленной дороге Баку-Тбилиси-Карс

По обновленному маршруту Баку-Тбилиси-Карс в Турции прибыл первый грузовой поезд из Азербайджанской Республики.

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс сегодня впервые после восстановительных работ в Турцию прибыл поезд из Азербайджана. Об этом сообщает госагентство АР Азертадж.

Сообщается, что состав прибыл в Карс около 5 часов утра. После окончания таможенного досмотра, он отправился в центр логистики.

В Турцию прибыли 20 контейнеров, которые содержали свыше 600 тонн пластикового сырья.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы на маршруте Баку-Тбилиси-Карс закончились 20 мая.