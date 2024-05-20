Вестник Кавказа

Турция встретила первый поезд из Азербайджана по обновленной дороге Баку-Тбилиси-Карс

Турция встретила первый поезд из Азербайджана по обновленной дороге Баку-Тбилиси-Карс
© Фото: АЗЕРТАДЖ
По обновленному маршруту Баку-Тбилиси-Карс в Турции прибыл первый грузовой поезд из Азербайджанской Республики.

По железной дороге Баку-Тбилиси-Карс сегодня впервые после восстановительных работ в Турцию прибыл поезд из Азербайджана. Об этом сообщает госагентство АР Азертадж.

Сообщается, что состав прибыл в Карс около 5 часов утра. После окончания таможенного досмотра, он отправился в центр логистики.

В Турцию прибыли 20 контейнеров, которые содержали свыше 600 тонн пластикового сырья.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы на маршруте Баку-Тбилиси-Карс закончились 20 мая.

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