Железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» заработает сегодня

Железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс» будет запущена в понедельник, 20 мая. Планируется, что на первом этапе будет перевозиться 6,5 млн т грузов и порядка миллиона пассажиров в год.

В понедельник, 20 мая начнет работу железная дорога «Баку-Тбилиси-Карс». Первоначально объем перевозимых грузов будет превышать шесть миллионов тонн в год. Кроме того, будет перевозиться порядка миллиона пассажиров.

Отметим, что открытие железной дороги обладает стратегически важным значением для региона и станет важным транспортным коридором, работа которого будет вести к укреплению экономических связей между странами и обеспечивать быструю и эффективную транспортировку грузов и пассажиров.