Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс: названа дата открытия

Модернизация грузинского участка железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс подходит к концу, и уже скоро она снова будет пущена в эксплуатацию. Об этом рассказал глава компании "Азербайджанские железные дороги".

Связывающая Азербайджан, Грузию и Турцию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс заработает после реконструкции через две недели, точную дату открытия назвал глава АЖД.

По словам Ровшана Рустамова, открытие БТК назначено на 20 мая.

Напомним, что магистраль БТК была запущена в 2017 году. Для ее создания потребовалось связать новой железной дорогой турецкий Карс с грузинским Ахалкалаки, а также обновить отрезок уже существующей железной дороги Ахалкалаки-Тбилиси.

Прошлой весной перевозки по БТК прекратились из-за модернизации, благодаря которой объем грузоперевозок должен был вырасти в пять раз. Предполагается, что на первом этапе он достигнет 6,5 млн т в год. Пассажиропоток составит до миллиона человек.