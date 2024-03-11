Ильхам Алиев: железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс выгоден многим

Ильхам Алиев заявил о том, что развития железной дороги Баку - Тбилиси - Карс будет выгодно многим региональным игрокам. По его словам, важно нарастить пропускную способность дороги до пяти миллионов тонн.

В ходе встречи азербайджанского лидера Ильхама Алиева и главы грузинского правительства Ираклием Кобахидзе, президент Азербайджана обратил внимание на то, что транспортная инфраструктура открывает уникальные возможности для многих региональных игроков. Так, расширение формата железной дороги, которая соединяет столицу Азербайджана, Тбилиси и Карс в расширенной форме значительно достижение.

Далее Ильхам Алиев обратил внимание на то, что в перспективе рост пропускной способности дороги с одного до пяти миллионов тонн.

«В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран»

– Ильхам Алиев

Отметим, что запуск дороги Баку-Тбилиси-Карс имеет значительное геополитическое значение, так как является фактором для усиления влияния участвующих стран в регионе, а также для диверсификации транспортных маршрутов.

Кроме того, проект способствует экономическому развитию региона за счет увеличения объемов торговли, притока инвестиций, а также появления новых рабочих мест.