Ильхам Алиев: отношения Азербайджана и Грузии стоят на прочном фундаменте

Премьер Грузии и президент Азербайджана провели встречу в Баку, стороны отметили растущее экономическое партнерство. Межгосударственные отношения двух стран построены на прочном фундаменте добрососедства, подчеркнул Ильхам Алиев.

В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Кобахидзе сегодня прибыл в Азербайджан с первым визитом в качестве главы правительства Грузии.

В рамках визита глава кабмина Грузии обсудил с азербайджанским премьером Али Асадовым вопросы стратегического партнерства, торгово-экономические отношения двух стран, региональные проекты и развитие Срединного коридора. Премьер-министры наметили дату следующего заседания грузино-азербайджанской межправительственной экономической комиссии.

Затем Кобахидзе был принят лидером Азербайджана. Ильхам Алиев и Ираклий Кобахидзе провели переговоры один на один, после чего сделали заявления для прессы.

Ильхам Алиев в своем заявлении отметил, что Грузия и Азербайджан как два независимых государства всегда рядом друг с другом.

«Наша дружба, братство основаны на глубоких исторических корнях. На протяжении веков наши народы жили в условиях дружбы и добрососедства. Межгосударственные отношения построены на этом прочном фундаменте»

– Ильхам Алиев

Сегодня Азербайджан и Грузия совместными усилиями не только обеспечивают свое экономическое развитие, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии, продолжил он.

«Реализуемые нами совместные инфраструктурные проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги»

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана рассказал о росте товарооборота между двумя странами, он приближается к $900 млн долларам, а за 2023 год вырос примерно на 15%.

«Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата»

– Ильхам Алиев

После пресс-конференции началась встреча в расширенном составе. Вместе с Кобахидзе в Азербайджане находятся вице-премьер и глава министерства экономики Леван Давиташвили, а также министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.