Премьер Грузии прибыл в Азербайджан

В Баку с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии. Он посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, где почтил память Гейдара Алиева и шехидов и возложил цветы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершает официальный визит в Азербайджан.

Кобахидзе прибыл в Баку 16 марта. В Международном аэропорту Гейдар Алиев его встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, замглавы МИД АР Самир Шарифов, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе и другие официальные лица. В аэропорту в честь гостя был выстроен почетный караул, развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии.

Утром Кобахидзе посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Грузинский премьер посетил Аллею шехидов, там он почтил память тех, кто погиб в борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к их могилам. Кроме того, был возложен венок к комплексу "Вечный огонь".

Кобахидзе в ходе посещения Аллеи шехидов рассказали об истории ее создания.