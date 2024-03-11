Ираклий Кобахидзе завтра встретится с Ильхамом Алиевым

Глава правительства Грузии завтра отправится с официальным визитом в Азербайджана, в рамках которого стоится его встреча с президентом республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе завтра начнет свой первый визит в Азербайджанскую Республику в качестве главы правительства.

В рамках поездки запланированы ряд переговоров на высшем уровне. В частности, премьер встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего выступят перед представителями СМИ.

Кроме этого, запланированы переговоры с премьером АР Али Асадовым.

Вместе с Кобахидзе Азербайджан посетят вице-премьер и глава министерства экономики Леван Давиташвили, а также министра иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.