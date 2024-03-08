Вестник Кавказа

Кобахидзе прилетит в Баку на этой неделе

Кобахидзе прилетит в Баку на этой неделе
© Фото: сайт правительства Грузии
Премьер Грузии совершит свою первую поездку в качестве главы правительства в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд встреч на высоком уровне.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в течение нынешней недели совершит поездку в Азербайджанскую Республику.

В планах у премьера – ряд встреч на высшем уровне и переговоры по вопросам связей двух стран.

Ираклий Кобахидзе стал премьер-министром Грузии в прошлом месяце. Свой первый заграничный визит на этом посту он совершил в Брюссель.

Его поездка в Баку станет второй иностранной поездкой и первой в страны региона Южного Кавказа.

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