Вестник Кавказа

Кобахидзе: Грузия продолжит прагматическую политику в отношениях с Россией

Кобахидзе: Грузия продолжит прагматическую политику в отношениях с Россией
© Фото: сайт правительства Грузии
Власти Грузии намерены сохранить мир в республике, и продолжит свой политический курс, который касается связей с Россией.

Грузия намерена сохранить прагматическую стратегию, которую республика применяет в развитии связей с Россией. Такое заявление сделал премьер страны Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что основная цель властей – поддержка мира в республике.

"Что касается задач, то задачи остаются прежними. Вы знаете, каким является режим отношений. В рамках этого режима, безусловно, мы хотим продолжить нашу прагматичную политику, целью которой является сохранение мира в нашей стране, и у нас есть конкретные задачи, которые связаны с экономической деятельностью"

– Ираклий Кобахидзе

В начале недели Ираклий Кобахидзе утвердил на пост специального представителя по вопросам связей с Россией Георгия Каджая. Зураб Абашидзе, который был на этой должности в течение 12 лет, занял место советника премьера.

Премьер выразил ему благодарность за годы работы и отметил, что Абашидзе решил самостоятельно оставить свой пост еще до того, как Кобахидзе был назначен премьером.

"Данное решение он принял до того, как я был назначен премьер-министром, соответственно, данное решение не имеет никакого отношения к моему назначению. Я его поблагодарил и сейчас еще раз я его публично благодарю за ту 12-летнюю деятельность, которую он проделал"

– Ираклий Кобахидзе

Дипломатические связи между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году.

В рамках Женевских дискуссий с 2012 года начали проводиться постоянные встречи представителя премьера Грузии и председателя комитета СФ Григория Карасина.

В ходе переговоров поднимаются вопросы торговой отрасли, туристической и гуманитарной сферы. 

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