Грузия и РФ сохранят формат переговоров после отставки Абашидзе

Бывший спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией заявил о сохранении уже выстроенного пражского формата двусторонних отношений после его ухода с поста. По его словам, данный формат подтвердил свою эффективность.

Бывший спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с российской стороной Зураб Абашидзе заявил о сохранении уже выстроенного пражского формата двусторонних отношений после его ухода с поста.

"Условно называли [формат переговоров] Карасин - Абашидзе. Это пражский формат, я часто говорил раньше, что вместо Абашидзе может быть другой человек. Сейчас будет Каджая. Так что привыкайте к новым имени и фамилии"

– Зураб Абашидзе

Ранее сообщалось, что после отставки Абашидзе на его пост был назначен Георгия Каджая.

Напомним, что пражский формат является важным механизмом для обсуждения ключевых вопросов между Грузией и Россией. Он обеспечивает нейтральное место встречи и способствует диалогу даже в условиях напряженности.