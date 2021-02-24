Грузия и РФ сохранят формат переговоров после отставки Абашидзе

Бывший спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией заявил о сохранении уже выстроенного пражского формата двусторонних отношений после его ухода с поста. По его словам, данный формат подтвердил свою эффективность.
Бывший спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с российской стороной Зураб Абашидзе заявил о сохранении уже выстроенного пражского формата двусторонних отношений после его ухода с поста.
"Условно называли [формат переговоров] Карасин - Абашидзе. Это пражский формат, я часто говорил раньше, что вместо Абашидзе может быть другой человек. Сейчас будет Каджая. Так что привыкайте к новым имени и фамилии"
– Зураб Абашидзе
Ранее сообщалось, что после отставки Абашидзе на его пост был назначен Георгия Каджая.
Напомним, что пражский формат является важным механизмом для обсуждения ключевых вопросов между Грузией и Россией. Он обеспечивает нейтральное место встречи и способствует диалогу даже в условиях напряженности.