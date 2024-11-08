Турпоток в Узбекистан в 2024 году может достигнуть 10 млн человек

В Ташкенте проходит туристическая ярмарка. На ней были оглашены ожидания по турпотоку в Узбекистан - ожидается, что в этом году республика привлечет до 10 млн иностранцев.

В этом году Узбекистан ожидает увеличения потока иностранных туристов до 10 млн человек, рассказал начальник управления маркетинга Комитета по туризму РУ Азиз Мирджалилов.

Он заявил, что до конца текущего года Узбекистан хочет привлечь до 10 млн туристов, в будущем турпоток может возрасти до 15 млн человек.

К ключевым стратегиям Узбекистана по привлечению туристов относятся медийные платформы - чтобы популяризировать Узбекистан и повысить интерес путешественников к республике, в этом году в ознакомительные туры были приглашены свыше 50 тревел-блогеров из разных стран, добавил он на Международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая открылась сегодня в Ташкенте.