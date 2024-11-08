Вестник Кавказа

Турпоток в Узбекистан в 2024 году может достигнуть 10 млн человек

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В Ташкенте проходит туристическая ярмарка. На ней были оглашены ожидания по турпотоку в Узбекистан - ожидается, что в этом году республика привлечет до 10 млн иностранцев.

В этом году Узбекистан ожидает увеличения потока иностранных туристов до 10 млн человек, рассказал начальник управления маркетинга Комитета по туризму РУ Азиз Мирджалилов.

Он заявил, что до конца текущего года Узбекистан хочет привлечь до 10 млн туристов, в будущем турпоток может возрасти до 15 млн человек.

К ключевым стратегиям Узбекистана по привлечению туристов относятся медийные платформы - чтобы популяризировать Узбекистан и повысить интерес путешественников к республике, в этом году в ознакомительные туры были приглашены свыше 50 тревел-блогеров из разных стран, добавил он на Международной туристической ярмарке "Туризм на Шелковом пути", которая открылась сегодня в Ташкенте.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Самолет из Новосибирска не долетел до Ферганы из-за непогоды

Самолет из Новосибирска не долетел до Ферганы из-за непогоды

В развитие промышленной зоны в Самаркандской области вложат более $4 млрд

В развитие промышленной зоны в Самаркандской области вложат более $4 млрд

Экономику Узбекистана будет формировать частный сектор

Экономику Узбекистана будет формировать частный сектор

Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана

Абдулла Арипов переизбран на пост премьера Узбекистана

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Азербайджано-узбекская фабрика и другие проекты возрождающегося Карабаха

Авиакомпания Flyadeal начнет постоянно летать из Саудовской Аравии в Узбекистан

Авиакомпания Flyadeal начнет постоянно летать из Саудовской Аравии в Узбекистан

Как археологи обнаружили еще два древних города Великого Шелкового пути?

Как археологи обнаружили еще два древних города Великого Шелкового пути?

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Лачин получил статус Культурной столицы СНГ

Бакинская декларация о создании Диалога по климату и инновациям SPECA подписана на COP29

Бакинская декларация о создании Диалога по климату и инновациям SPECA подписана на COP29

Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

Граждане стран Центральной Азии существенно нарастили турпоток в Азербайджан

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы