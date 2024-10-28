Узбекистан получил награду за развитие туризма

Узбекистан назван лучшим развивающимся туристическим направлением. Награда была присуждена международной премией в Лондоне.

Республика Узбекистан отмечена наградой премии Wanderlust Reader Travel Awards в сфере туризма.

Узбекистан стал лауреатом в номинации «Лучшее развивающееся направление». Лауреаты премии за 2024 год были названы в Лондоне в галерее Tate Modern.

Организатор премии журнал Wanderlust, претендентов называет редакция, а победителей выбирают читатели издания.

В 2024 году поток иностранцев в Узбекистан вырос на 17%, основными визитерами стали граждане соседних государств. Ожидается, что турпоток из России в будущем году достигнет миллиона человек.