Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Поток иностранных туристов в Узбекистан в этом году ощутимо вырос. По данным за девять месяцев, прирост турпотока составил почти 17%.

Иностранцы стали чаще ездить в Узбекистан в 2024 году, следует из данных Агентства по статистике Узбекистана.

С января по сентябрь этого года турпоток из-за рубежа составил 5,7 млн человек, что на 16,8% больше, чем за такой же период прошлого года.

Основными поставщиками визитеров в Узбекистан стали следующие страны: Таджикистан и Кыргызстан - по 1,6 млн человек, Казахстан - 1,1 млн человек и Россия - 610 тыс человек.

Также в этом году вырос выездной поток туристов - граждане Узбекистана совершили на 35,8% больше поездок за границу, чем в 2023 году, всего границу в январе-сентябре пересекли 4,5 млн жителей республики.