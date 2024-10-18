Вестник Кавказа

Перепись населения ждет Узбекистан в 2026 году

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане установили сроки проведения переписи населения. Она запланирована на лето 2026 года. Это будет первая за 35 лет перепись в Узбекистане.

Республика Узбекистан готовится к исторической переписи населения, ее проведут в 2026 году.

Перепись состоится с 15 июля по 21 августа 2026 года. В рамках подготовки к мероприятию республика проведет закупку необходимого технического оборудования и программного обеспечения. Средства на это выделены Всемирным банком (The World Bank).

Последний раз население в Узбекистане переписывали в советское время, в 1989 году. Предстоящая перепись станет первой в истории независимого Узбекистана.

По данным Госкомитета по статистике РУ, в многонациональной стране на начало октября 2024 года проживает 37 млн 355 тыс человек.

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