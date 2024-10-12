Узбекистан вошел в тройку стран региона по росту экономики в 2024 году

Экономика Узбекистана показала существенный рост в этом году. Это позволило стране войти в число лидеров региона.

Эксперты поставили Узбекистан на третье место в числе лидеров по росту экономики среди 20 развивающихся стран Центральной Азии и Европы, сообщается в отчете Всемирного банка.

ВВП страны в текущем году вырос на 6%, выше Узбекистана только Грузия и Таджикистан с цифрами роста 7,5% и 7,2% соответственно.

Финансовые эксперты прогнозируют продолжение позитивной динамики. Так, в 2025 году центральноазиатская республика может вырваться в лидеры региона на фоне снижения показателей в других странах.

Отметим, что эксперты Всемирного банка рассматривают страны бывшего социалистического блока в Европе и Азии как пространство с похожими экономическими тенденциями. Узбекистан также входит в эту группу стран. Сюда же аналитики относят, например, Румынию и Польшу.