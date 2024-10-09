Российская компания построит в Узбекистане завод за $100 млн

Крупнейший производитель алюминиевых банок в России планирует расширить производство за счет строительства крупного предприятия в Узбекистане.

Российская компания, специализирующаяся на выпуске упаковки для напитков, планирует построить в Узбекистане завод по производству алюминиевых банок. В предприятие планируется вложить более $100 млн, сообщили в пресс-службе компании "Арнест упаковочные решения".

Сообщается, что предприятие откроется в городе Навои. Здесь будут производить более 1,5 млрд банок в год, завод даст региону более 200 рабочих мест.

Часть продукции предприятия будет поставляться за рубеж. Для российской компании этот проект станет первым за пределами страны. Ожидается, что строящийся в Узбекистане завод позволит компании активнее поставлять продукцию в страны Центральной Азии.

Отметим, что компания «Арнест упаковочные решения» является лидером по производству алюминиевых банок в России.