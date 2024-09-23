Вестник Кавказа

В "Росатоме" рассказали о проекте АЭС малой мощности в Узбекистане

Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Росатом" вышел на старт строительства АЭС малой мощности в Джизакской области Узбекистана – госкорпорация планирует построить ее в максимально сжатые сроки.

Российская государственная корпорация "Росатом" форсирует работы по проекту АЭС малой мощности в Джизакской области Узбекистана - фактически работы уже ведутся на ее площадке, заявил на международной конференции по атомной энергетике в Ташкенте первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Андрей Петров.

"Контракт подписан, мы находимся в активной фазе его реализации. Активно ведутся предпроектные и начало проектных работ, и фактически мы на старте начала работ уже на площадке"

- Андрей Петров

Госкорпорация намерена построить Джизакскую АЭС в максимально короткие сроки, для чего будет использовать при ее строительстве самые современные технологии, добавил Петров, передает РИА Новости.

Выбранная под строительство объекта площадка уже исследована, специалисты подтвердили ее безопасность, в сентябре Узатом и "Атомстройэкспорт" подписали протокол о старте строительных работ.

Напомним, мощность будущей атомной электростанции составит 330 МВт, генерировать электроэнергию будут шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.

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