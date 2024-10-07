Шавкат Мирзиеев запустил под Ташкентом девять проектов

Сегодня в Узбекистане большое событие: президент страны Шавкат Мирзиеев дал старт строительству и работе сразу девяти индустриальных объектов общей стоимостью два миллиарда долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня в Янгиюльском районе Ташкентской области дал старт строительству и деятельности девяти новых проектов, общая стоимость которых составляет $2 млрд.

Так, в Алмалыке на площади 227 раскинется специальный индустриальный технопарк "Великий шелковый путь" с объемом товарооборота в 5 трлн сумов в год – он будет производить электротехнику, текстиль, строительные материалы, фармацевтику, а его строительство будет инвестировано $1 млрд, передает Podrobno.uz.

В Юкоричирчикском районе тоже будет построен текстильный промышленный парк – на площади в 69 га здесь разместятся более 20 предприятий по производству пряжи, крашеной ткани, готовой текстильной продукции, обойдется его строительство в $350 млн.

В Янгиюльском районе начинаю работать предприятия по производству минеральных удобрений и химических средств, которые будут выпускать до 50 тыс т продукции в год, а в Кибрае предприятия по производству продуктов питания, которые будут отправляться на экспорт.

Стартует в Узбекистане еще три энергопроекта: это строительство экологичной солнечной электростанции (СЭС) в Букинском районе мощностью 576 млн КВт/ч в год – она обойдется в $240 млн и обеспечит энергией 240 тыс домохозяйств. Еще два проекта – это системы хранения энергии мощностью в 200 МВт стоимостью $220 млн в Паркентском и Пскентском районах – все эти объекты будут возводить китайские специалисты.

В Ташкентской области также имеется большой гидроэнергетический потенциал. В настоящее время в регионе действуют 25 гидроэлектростанций общей мощностью 1,3 тысячи мегаватт – 60 % от общей гидроэнергетической мощности республики.

Также сегодня президент ввел в строй две малые ГЭС – в Ахангаранском районе мощностью 2,5 МВт и в Бостанлыкском районе мощностью 1,5 МВт. Они будут вырабатывать 18,4 млн КВт/ч "зеленой" энергии в год и обеспечивать электричеством 7,6 тыс домохозяйств.

Сейчас в области строятся еще четыре гидроэлектростанции стоимостью $880 млн и мощностью 340 МВт, а до 2028 года здесь заработают 23 энергообъекта общей мощностью около 2,4 тыс МВт – они обойдутся стране в $4,8 млрд.