Вестник Кавказа

Туристам в Узбекистане будут раздавать бесплатные SIM-карты

Туристам в Узбекистане будут раздавать бесплатные SIM-карты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан в рамках развития туризма планирует реализовать новую услугу для туристов - их обеспечат бесплатными SIM-картами. Получить карту можно будет по прибытии в аэропорту, на ж/д вокзале или на погранпереходе.

Узбекистан вслед за многими туристическими странами планирует внедрить практику раздачи иностранным визитерам SIM-карт.

Из постановления кабмина республики следует, что мобильные операторы будут предоставлять иностранцам SIM-карты с активным сроком использования в течение месяца. В планах запуск этой услуги в тестовом режиме. Получить сим-карту можно будет в воздушных гаванях по прибытии, на железнодорожных вокзалах, на погранпереходах.

В настоящее время приобрести в Узбекистане сим-карту можно либо в аэропорту, сразу за паспортным контролем - однако у иностранцев нет местной валюты сразу по прибытии в республику, либо в городе в любом пункте при наличии временной регистрации. Также помочь с оформлением симки могут в отеле при проживании.

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