В Узбекистане рассказали о строительстве аэропорта под Бухарой

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектом аэропорта под Бухарой. Новый международный аэропорт появится в 26 км от центра города.

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву представили презентацию проекта строительства международного аэропорта под Бухарой. Площадь объекта составит свыше 300 Га, он станет важным транспортным узлом в туристическом регионе.

Нынешний аэропорт Бухары не справляется с потоком туристов. Он принимает всего около 1 млн человек в год, что не соответствует амбициям региона в качестве туристического и паломнического центра. Так, по планам узбекских властей, Бухару в течение трех лет должны посетить около 8 млн человек.

Новый транспортный объект сможет принимать 1200 пассажиров в час или свыше 3 миллионов в год. В проект планируется вложить более 220 млн долларов.