Вестник Кавказа

В Узбекистане рассказали о строительстве аэропорта под Бухарой

В Узбекистане рассказали о строительстве аэропорта под Бухарой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектом аэропорта под Бухарой. Новый международный аэропорт появится в 26 км от центра города.

Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву представили презентацию проекта строительства международного аэропорта под Бухарой. Площадь объекта составит свыше 300 Га, он станет важным транспортным узлом в туристическом регионе.

Нынешний аэропорт Бухары не справляется с потоком туристов. Он принимает всего около 1 млн человек в год, что не соответствует амбициям региона в качестве туристического и паломнического центра. Так, по планам узбекских властей, Бухару в течение трех лет должны посетить около 8 млн человек. 

Новый транспортный объект сможет принимать 1200 пассажиров в час или свыше 3 миллионов  в год. В проект планируется вложить более 220 млн долларов.

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