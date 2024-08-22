Вестник Кавказа

Таджикистан получит 15 млн долларов на создание линии электропередачи с Узбекистаном

Таджикистан получит 15 млн долларов на создание линии электропередачи с Узбекистаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грант в 15 млн долларов от АБР позволит Таджикистану объединить свои электросети с Узбекистаном и другими регионами Центральной Азии.

Таджикистан получит 15 млн долларов от Азиатского банка развития (АБР), средства будут направлены на создание новых электросетей, сообщается на сайте АБР. 

Планируется, что средства пойдут на создание линии электросетей в северной части Таджикистана. Она будет связана с подстанцией в Узбекистане. Протяженность линии составит около 20 км. 

Проект поможет улучшить обмен электроэнергией между странами Центральной Азии, модернизировать энергетическую инфраструктуру, предотвратить аварии на сетях. 

Также планируется, что линия станет важным звеном в проекте Рогунской ГЭС.

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