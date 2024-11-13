Кисловодск побил трехлетний рекорд по бракосочетаниям

Более 500 пар решили заключить брак в отделениях ЗАГС Кисловодска. Это число стало рекордным для города за 3 года.

В 2024 году Кисловодск побил еще один рекорд. В этот раз он показал лучшие за последние 3 года показатели по числу регистраций брака в городе, рассказал глава курорта Евгений Моисеев.

«С января по сентябрь текущего года было заключено 509 браков, что на 30% больше, чем в 2023 году за аналогичный период, когда свои отношения узаконили 390 пар»

- Евгений Моисеев

Он также отметил, что в городе снизилось количество разводов на 14%, в сравнении с данными за 2023 год.

Напомним, что еще Кисловодск побил рекорд по количеству туристов, побывавших в городе с начала текущего года. Их число достигло 1,5 млн человек к концу сентября.