Вестник Кавказа

Кисловодск побил рекорд по популярности у туристов

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 1,5 туристов выбрали Кисловодск в качестве места отдыха с января по сентябрь 2024 года, что стало рекордом для города-курорта.

С января по сентябрь текущего года Кисловодск посетили свыше 1,5 млн туристов, рассказали в городской администрации.

«Согласно статистическим данным, за 9 месяцев с начала текущего года Кисловодск посетило около 1,5 млн человек. Это рекордное количество туристов, посетивших город-курорт с января по сентябрь. В 2023 году за аналогичный период Кисловодск посетило около 1,4 млн человек. Рост турпотока составил более 6%»

- администрация Кисловодска

Порядка 920 тыс путешественников оставались в Кисловодске более, чем на 24 часа. Еще 600 тыс человек приезжали в город на экскурсии.

В городской администрации также подсчитали, сколько людей отказались платить курортный сбор: их число составило – 612 человек, что на 30% меньше прошлогодних показателей.

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