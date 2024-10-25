Вестник Кавказа

В Ставропольском крае ожидают рост турпотока на 10%

В Ставропольском крае ожидают рост турпотока на 10%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма. В этом году власти ожидают рост числа отдыхающих в регионе.

В Ставропольском крае ожидают, что количество туристов к концу 2024 году составит 9 млн человек. Прирост числа путешественников за год должен составить около 10-12%, сообщил глава региона Владимир Владимиров.   

«Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что в 2024 году количество визитов в регион увеличится на 10−12% и превысит 9 миллионов человек»

— Владимир Владимиров

Количество туристов, которые выбирают Ставрополье в качестве места для отдыха, растет с каждым годом. Так, в 2022 году регион посетили около 8 млн человек, в 2023 количество туристов выросло на 700 тыс человек, передает ТАСС. 

Как сообщил Владимиров, инвестиции в туристический сектор Ставрополья  превысили 100 млрд рублей. 

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