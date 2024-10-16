Прерванное из-за крупной аварии водоснабжение восстановлено на Ставрополье

В Ставропольском крае устранили аварию на водоводе. Из-за нее не было воды примерно у 10 тыс местных жителей.

В Минераловодском округе возобновили водоснабжение, прерванное в результате аварии на водоводе. Об этом рассказали в компании "Ставрополькрайводоканал".

"Аварийная ситуация ликвидирована. Подача воды возобновлена"

– пресс-служба компании

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что из-за аварии на водоводе была ограничена подача воды в ряде населенных пунктов. Водоснабжения не было примерно у 9,9 тыс человек.