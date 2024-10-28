Авария оставила без тепла и воды Каспийск

Прорыв трубопровода привел к аварийному отключению водоснабжения и батарей в дагестанском Каспийске. Происшествие коснулось 15 многоквартирных домов.

Жители Каспийска в 15 многоквартирных домах лишились тепла и воды из-за аварии на центральном трубопроводе, рассказали в городском управление по делам ГО и ЧС.

«Поступило сообщение от диспетчера Теплосетей города о прорыве центрального трубопровода диаметром 500 мм в районе отеля "Азимут" по ул. Халилова (...) под отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения попадают следующие адреса: частично ул. Стальского, Халилова, Ленина, Орджоникидзе, Мира, всего: 15 МКД, детский сад N8»

- Управлением по делам ГО и ЧС Каспийска

Восстановительные работы продолжают выполнять специалисты.

Ранее над городом уничтожили БПЛА при помощи ПВО. Это первый подобный случай на территории Дагестана.