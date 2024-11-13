Вестник Кавказа

Две автоаварии произошли в Дагестане за сутки

Две автоаварии произошли в Дагестане за сутки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два ДТП произошли сегодня в Дагестане. Первая автоавария случилась в Докузпаринском районе. Второе ДТП зафиксировано в пригороде Махачкалы.

Две автоаварии произошли в Дагестане за сутки, на данные происшествия отреагировали сотрудники МЧС, пишет пресс-служба республиканского ведомства.

Первое ДТП произошло в дагестанском селе Усухчай Докузпаринского района. Там опрокинулся автомобиль ВАЗ-2109. В результате ранения получил один человек.

Вторая автоавария случилась в пригороде Махачкалы. При столкновении двух иномарок пострадал один человек.

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