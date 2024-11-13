Два ДТП произошли сегодня в Дагестане. Первая автоавария случилась в Докузпаринском районе. Второе ДТП зафиксировано в пригороде Махачкалы.
Две автоаварии произошли в Дагестане за сутки, на данные происшествия отреагировали сотрудники МЧС, пишет пресс-служба республиканского ведомства.
Первое ДТП произошло в дагестанском селе Усухчай Докузпаринского района. Там опрокинулся автомобиль ВАЗ-2109. В результате ранения получил один человек.
Вторая автоавария случилась в пригороде Махачкалы. При столкновении двух иномарок пострадал один человек.