Жительница Казахстана поплатилась за фейк о тигре на трассе

Женщина, создавшая и распространившая фейковое видео о тигре, который якобы гуляет по трассе в Карагандинской области, понесла заслуженное наказание в Казахстане.

Проживающая в Темиртау женщина создала поддельное видео с тигром на трассе в Карагандинской области и распространила его в социальных сетях, напугав пользователей.

Правоохранители проверили тревожный факт и обнаружили, что ролик – фейк. Распространительницу ложных слухов привлекли к ответственности. Теперь ей придется заплатить штраф в размере почти 74 тыс тенге (почти $150).

В полиции напомнили, что распространение фейковых сведений представляет собой административное правонарушение, но иногда может получить статус уголовного преступления.

Стоит отметить, что в апреле в Астане анонимно распространялись фейки о якобы готовящихся в школах массовых убийствах. Информация была опровергнута, при этом меры безопасности в школах казахстанской столицы все же были усилены.