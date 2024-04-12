Фейки о нападении на школы опровергли в Астане

Неизвестные злоумышленники запустили в столице Казахстана распространение фейковых сообщений о якобы готовящихся нападениях с оружием на школы Астаны. Власти опровергают эту информацию.

Сведения о якобы подготовке массовых расстрелов в школах Астаны ложны и представляют собой фейки, заявили в городском департаменте полиции.

Анонимное сообщение предупреждает о массовых убийствах, которые, по мнению его автора, "войдут в историю". В нем сказано, что нападения будут совершать два десятка человек, вооруженные холодным и огнестрельным оружием.

Текст сопровождается фотографиями.

Ситуацию прокомментировал глава управления по противодействию экстремизму. По словам Данияра Шымыркулова, во всех образовательных организациях прошли проверки. Сведения, содержащиеся в распространенном сообщении, – фейк, не имеющий ничего общего с реальностью.

"Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации. Напоминаем, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность"

– Шымыркулов