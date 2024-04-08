Паводки в Казахстане 2024: фейк об отключении воды опровергли в Петропавловске

Власти Петропавловска выступили с опровержением распространившегося в соцсетях ложного сообщения о якобы ЧП на насосной станции, из-за которого город скоро останется без воды. В акимате заверили, что вода подается в штатном режиме.

Дезинформацию о якобы прекращении водоснабжения опровергло руководство Петропавловска (столица Северо-Казахстанской области).

В понедельник в чатах в мессенджерах широко разошлось сообщение о том, что прекратила работу из-за затопления насосная станция. Его авторы призывали всех экстренно запасаться водой.

Как заявила пресс-секретарь петропавловского акимата Асем Айтолла, альтернативные источники воды, задействованные накануне вечером, продолжают работу штатно. Она заверила, что никаких перебоев с водой не ожидается, и попросила воздержаться от распространения непроверенных сведений – это чревато уже реальными проблемами.

"После того, как сообщения были разосланы по всем чатам, жители города массово начали набирать воду. Из-за этого "Кызылжар су" не успевает подавать давление, напор снижается, где-то вообще пропадает"

– Асем Айтолла

Таким образом, вызванная завирусившимися фейковыми постами паника спровоцировала настоящие перебои с водой.

Пресс-секретарь также напомнила, что, хотя все анализы показали полное соответствие воды санитарным нормам, во время паводка любую воду можно употреблять в пищу только после кипячения.