Паводки в Казахстане 2024: фейк об отключении воды опровергли в Петропавловске

Дезинформацию о якобы прекращении водоснабжения опровергло руководство Петропавловска (столица Северо-Казахстанской области).
В понедельник в чатах в мессенджерах широко разошлось сообщение о том, что прекратила работу из-за затопления насосная станция. Его авторы призывали всех экстренно запасаться водой.
Как заявила пресс-секретарь петропавловского акимата Асем Айтолла, альтернативные источники воды, задействованные накануне вечером, продолжают работу штатно. Она заверила, что никаких перебоев с водой не ожидается, и попросила воздержаться от распространения непроверенных сведений – это чревато уже реальными проблемами.
"После того, как сообщения были разосланы по всем чатам, жители города массово начали набирать воду. Из-за этого "Кызылжар су" не успевает подавать давление, напор снижается, где-то вообще пропадает"
– Асем Айтолла
Таким образом, вызванная завирусившимися фейковыми постами паника спровоцировала настоящие перебои с водой.
Пресс-секретарь также напомнила, что, хотя все анализы показали полное соответствие воды санитарным нормам, во время паводка любую воду можно употреблять в пищу только после кипячения.