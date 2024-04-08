Вестник Кавказа

Ситуация критическая: пик паводка в Петропавловске близок

Ситуация критическая: пик паводка в Петропавловске близок
© Фото: МЧС Казахстана
В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной, эвакуация населения ведется в круглосуточном режиме. Мониторинг водохранилищ показывает, что на Петропавловском водохранилище растет угроза перелива.

В Северо-Казахстанской области продолжается паводок, в регионе сложная обстановка, местами - критическая.

В оперштабе рассказали, что в Петропавловске и Кызылжарском районе ситуация критическая. Население эвакуируют в безопасные зона 24/7. Вода угрожает населенным пунктам, расположенным по руслу реки Есиль за Петропавловском. При этом накануне вечером уровень воды в реке в черте города составлял 1243 см, за сутки вода поднялась на 103 см.

В понедельник в Петропавловске дистанционно учатся почти 28,5 тыс школьников.

Синоптики считают, что в регионе пик паводка случится сегодня, в ближайшие часы.

Утром понедельника Сергеевское водохранилище было наполнено почти на 152%, перелив – 275 см, при этом за сутки уровень воды в хранилище снизился на 29 см.

Петропавловское водохранилище наполнено на 115%, вода прибывает, за 24 часа уровень повысился на 57 см.

Более стабильная ситуация наблюдается на Селетинском и Чаглинском водохранилищах.

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