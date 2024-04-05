В Казахстане растет число подтопленных домов

По данным МЧС Казахстана число подтопленных домов в республике в результате масштабных паводков приблизилось к 5 тыс, более 107 тыс человек были эвакуированы.

Почти 5 тыс домов жителей Казахстана были затоплены из-за паводков в республике. Оперативную информацию о ситуации в стране озвучил старший офицер МЧС РК Ерасыл Сайпаш.

"На данный час подтопленными остаются 4 870 частных жилых домов, 1 264 дворовых территории и 2 035 дачных домов в восьми областях. Отведена вода из свыше 3 тыс жилых домов и порядка 2 тыс. дворовых территорий"

– Ерасыл Сайпаш

По последним данным, вывезены в безопасное место более 107 тыс жителей.

Пострадавшие регионы получили 1,4 тыс тонн гумпомощи.

Ведомство продолжает мониторинг ситуации с помощью специализированного оборудования и предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий подтопления. В частности, проводится укрепление каналов, откачка воды6 оповещение населения об эвакуации.